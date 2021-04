Lazio, rinnovo Inzaghi

La Lazio e Inzaghi convoleranno a nozze, ancora, per confermare quanto già di buono fatto insieme e la stima tra presidente e allenatore. Sembrava introvabile l’intesa tra le due parti, le voci di un addio erano sempre più insistenti, ma alla fine sembra che Simone Inzaghi resterà l’allenatore della formazione biancoceleste. La conferma arriva proprio dal tecnico.

Lazio, Inzaghi: “Con il presidente ci vedremo tra poco. Non penso ci saranno problemi”

Simone Inzaghi, in vista del match di domani contro lo Spezia, ha parlato anche del suo rinnovo, allontanando anche le voci del suo addio. Inzaghi: “Rinnovo? Lo sapete, con il presidente ci vedremo tra poco. Non penso ci saranno problemi”. Non dovrebbero esserci problemi, Inzaghi resta, l’allenatore continua: “Il presidente sa che la Lazio per me è al primo posto, è la mia prima scelta. Poi come in tutte le famiglie bisogna trattare. Penso che questo matrimonio possa continuare, senza se e senza ma. Ci troveremo e vedremo il dà farsi. Anche ieri, in un momento doloroso, ci siamo visti”. Nessun addio in vista, le altre squadre di Serie A che avevano già puntato il tecnico, Napoli in primis, potranno mirare verso nuovi allenatori, Inzaghi resta a Roma.