Lazio, le dichiarazioni di Lotito sul rinnovo di Sarri

Il rinnovo dovrebbe estendersi fino al 2025

Tra Maurizio Sarri e la Lazio è scattato un certo feeling. Nonostante alcuni passaggi a vuoto (come le sconfitte in campionato contro Verona e Bologna o quella in Europa contro il Galatasaray), l’ex tecnico di Juve e Chelsea ha dato una sua impronta tattica ben definita alla squadra che è pienamente in corsa per il quarto posto (la Lazio è quinta a -1 dall’Atalanta quarta e a -4 dall’Inter terza) anche grazie a vittorie prestigiose come quelle nel derby o contro l’Inter

LEGGI ANCHE

Lazio-Salernitana, risultato, tabellino e highlights

Calciomercato Lazio, sirene dall’Inghilterra per Strakosha

L’intesa tra Sarri e la società è talmente buona che si è anche cominciato a parlare di rinnovo del contratto. L’attuale accordo scade nel 2023, ma ci sono voci che lo vorrebbero prolungato fino al 2025. Claudio Lotito, intercettato da Il Messaggero, così ha risposto sulla questione: “guai a creare allarmi o ansia non c’è nessuna fretta, ci vedremo con Sarri in settimana quando ci sarà tempo, con calma ma siamo già in piena sintonia”