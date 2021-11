Calciomercato Lazio, sirene dall’Inghilterra per Strakosha

Strakosha è in scadenza di contratto a fine anno

Dopo aver passato praticamente una vita sportiva nella Lazio (se si eccettua la parentesi della stagione 15/16 in cui era in prestito alla Salernitana), gennaio potrebbe essere il mese in cui Thomas Strakosha dirà addio alla società capitolina. Il portiere albanese, infatti, è in scadenza di contratto nel 2022 e non sembra ci sia l’intenzione di rinnovare. Per questo motivo, Tare lo ha messo sul mercato tentando di piazzarlo a gennaio così da realizzare una, seppur minima, plusvalenza.

Secondo la testata inglese Sun, la Lazio potrebbe anche aver trovato l’acquirente per il suo portiere: si tratta infatti del Newcastle che ha da poco cambiato proprietà la quale ha voglia di investire massicciamente per il rafforzamento della squadra. Secondo quanto riporta lo stesso Sun, però, gli altri nomi papabili per la porta dei Magpies sarebbero Ter Stegen del Barcellona e Dean Henderson del Manchester United: una concorrenza folta e di qualità per Strakosha il cui futuro è qundi ancora in bilico.