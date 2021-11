La Lazio liquida la Salernitana senza troppi patemi. Gara inizialmente bloccata perché i biancocelesti peccano un po’ di leziosità, cercando spesso il tocco di fino invece di puntare dritti al sodo. Gli ospiti, di contro, appaiono serrati ed attenti anche se in fase di ripartenza mostrano tutti i loro limiti tecnici.

Al primo vero lampo la Lazio passa in vantaggio col solito Immobile (premiato prima sella gara come goleador principe della società capitolina) che con un preciso colpo di testa supera Belec dopo una pregevole iniziativa di Anderson che serve Milinkovic in piena area; centro del serbo che Pedro spizza per il centravanti della Nazionale, che realizza il suo 161^ gol in maglia biancoceleste, il decimo in campionato. Spezzato l’equilibrio, la Salernitana sbanda e Gyomber si fa beffare da Pedro che gli soffia la sfera sul vertice destro dell’area di rigore e con un diagonale realizza il 2-0.

Nella ripresa la Lazio sembra voler controllare la situazione senza affondare più di tanto ed infatti gli ospiti, pur non brillando, vanno due volte vicini alla rete che potrebbe riaprire il match. Al 46’ è Djuric, subentrato allo spento Simy, a scheggiare la traversa, mentre al 20’ Ribery, sempre pimpante quando entra in possesso della palla, centra il palo alla destra di Reina con una conclusione non forte ma precisa da appena dentro l’area. La Lazio si scuote e sulla ripartenza Felipe Anderson spara alle stelle a porta praticamente sguarnita su servizio del solito Pedro.

Ancora due minuti e Luis Alberto chiude i conti con un colpo di biliardo che beffa imparabilmente il portiere ospite. Ultimo cenno di cronaca ancora per Immobile che sfiora la doppietta colpendo il palo al 40’. Per la Lazio missione compiuta; vittoria, sorpasso ai cugini e zona Champions bene in vista.

Lazio Salernitana, risultato, tabellino e highlights del match

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe (72’ Patric) Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic (77’ Basic), Cataldi (77’ Leiva), Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson (85’ Zaccagni), Immobile; A disp. Adamonis, Akpa Akpro, Moro, Muriqi,Radu, Vavro, Andre Anderson, Strakosha. All. Sarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Ranieri, Strandberg, Gyomber, Zortea (78’Veseli) Schiavone (78’ Kechrida), Di Tacchio, Obi (62’ Coulibaly) Ribery, Bonazzoli (62’ Gondo) Simy (46’ Djuric). A disp. Fiorillo, De Matteis, Jaroszynski, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

ARBITRO: Rapuano

Marcatori: 30’ Immobile, 35’ Pedro, 68’ Luis Alberto

AMMONITI: 8′ Gyomber; 10′ Cataldi; 54’ Obi

LAZIO SALERNITANA HIGHLIGHTS