Lazio nei guai, il difensore è positivo al Covid

Lazio, guai per Sarri. Marusic risultato positivo al Covid

Piove sul bagnato in casa Lazio, non bastassero le condizioni non ottimali di Lazzari e Immobile, ecco la notizia che non volevi ricevere. Il difensore biancoceleste Marusic risultato positivo al Covid. Una brutta tegola per i biancocelesti in vista della ripresa del campionato, scelte forzate per Sarri e formazione obbligata.

Ecco il comunicato della nazionale montenegrina: “I giocatori della nazionale montenegrina Nebojsa Kosovic e Adam Marusic non saranno disponibili per allenarsi agli ordini di Miodrag Radulovic per le imminenti qualificazioni ai Mondiali contro Olanda e Turchia. I giocatori citati sono stati sottoposti a test a causa dei lievi sintomi di infezione registrati e in quell’occasione è stata accertata la positività al coronavirus. Entrambi i giocatori sono stati tempestivamente isolati dal resto della squadra e sono state applicate tutte le misure sanitarie necessarie per il loro ulteriore trattamento”.