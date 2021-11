Infortunio Dybala, Juve in ansia: ecco le sue condizioni

Dybala aveva anche firmato l'assist per il gol decisivo di Di Maria

L’argentino è uscito anzitempo dalla gara contro l’Uruguay

La sosta nazionale è, ancora una volta, portatrice di problemi per la Juventus. Questa volta a farne le spese è Paulo Dybala, costretto a uscire anzitempo durante la partita tra la sua Argentina e l’Uruguay. Dopo un primo tempo da protagonista, che aveva fornito anche l’assist per il gol decisivo di Di Maria, la Joya si è dovuta fermare e chiedere il cambio all’alba del secondo tempo, mettendo in ansia sia Scaloni sia, dall’altra parte dell’oceano, Massimiliano Allegri.

Secondo le prime indiscrezioni, raccolte dal giornale argentino Olè direttamente dal ritiro della nazionale albiceleste, per Dybala si sarebbe trattato di un “sovraccarico muscolare al soleo della gamba sinistra”. Le sue condizioni andranno chiaramente monitorate e dovranno essere fatti esami specifici, ma al momento filtra ottimismo perché il numero 10 juventino potrebbe essersi fermato appena in tempo, prima di provocare danni muscolari più gravi.