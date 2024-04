Sale l'attesa derby. Dopo il doppio confronto con la Juventus, prima in campionato e poi in Coppa Italia, Tudor dovrà vedersela con la Roma nella sua prima stracittadina. Tantissimi i biglietti già venduti

Archiviati i due match contro la Juventus, la Lazio guidata da Igor Tudor si appresta alla preparazione del derby capitolino. Roma-Lazio si giocherà sabato 6 aprile alle 18, ed è già corsa al biglietto. I tifosi biancocelesti non hanno intenzione di lasciare sola la propria squadra, è già corsa ai biglietti.

Lazio, febbre da biglietti già alta

Sale l’attesa derby per Roma-Lazio. I tifosi biancocelesti si sono già adoperati per accaparrarsi il biglietto e, stando alle ultime stime, sono già stati venduti circa 16 mila biglietti. La Lazio, che si ritroverà a giocare questo derby in trasferta, avrà la carica di tutti i suoi tifosi: la Curva Nord e Distinti adiacenti quasi sold out, mancano ancora tre giorni al fischio d’inizio e il numero dei presenti è sempre più in crescita.

La formazione di Tudor, che arriva da due match consecutivi contro la Juventus, ha già con la testa impostata sul derby, mentre i tifosi sono proiettati all’acquisto dei biglietti anche del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per il match di ritorno contro la Juve, in programma il 23 aprile all’Olimpico, sono stati staccati più di 20 mila tagliandi.