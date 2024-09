Lazio, Fabiani parla con Provedel | Mandas scalpita per un posto da titolare

Riprende il duello tra i portieri della Lazio. Ivan Provedel è finito sotto esame dopo una prestazione inconsistente nelle sue prime partite in questo campionato, subendo 5 gol in 3 partite. I biancocelesti lo ha premiato con un adeguamento contrattuale, ma quest’anno si aspetta prestazioni al top da un giocatore che l’anno scorso è stato uno dei migliori in campo, unendo leadership e qualità tra i ruoli.

Lazio, Provedel o Mandas fra i pali?

Secondo “Il Messaggero”, il ds Fabiani avrebbe anche parlato con il preparatore dei portieri per capire le motivazioni del declino di Ivan. Ora, Provedel ha un compito importante: assicurarsi il suo indiscusso posto da titolare. L’idea del club è quella di alternare Mandas con il portiere italiano in Serie A, Coppa Italia e competizioni europee, con il greco che sogna di esordire contro la Dinamo Kiev ad Amburgo il 25 settembre.