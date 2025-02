Angelo Fabiani parla a ruota libera nella conferenza stampa di fine mercato della Lazio. Il direttore sportivo della società biancoceleste non tralascia nulla: dagli arrivi di Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane, ai mancati acquisti di Casadei e Fazzini, fino ad arrivare all’esclusione dalla lista per la Serie A di Luca Pellegrini.

Lazio, le dichiarazioni di Fabiani su Pellegrini

Ai canali ufficiali del club, Angelo Fabiani ha tracciato un bilancio del mercato della Lazio attraverso i canali ufficiali della società, facendo chiarezza su tutte le trattative che hanno coinvolto i biancocelesti nella sessione invernale. L’ultimo capitolo, che ha lasciato tutti senza parole, è stata l’esclusione dalla rosa di Luca Pellegrini.

Nella giornata di ieri, la Lazio ha presentato ufficialmente anche la nuova lista dei 25 calciatori che affronterà la seconda parte di campionato. Grande caos con la scoperta dell’esclusione di Luca Pellegrini ed i reintegri di Hysaj e Basic: “Mi domando perché le stesse considerazioni non sono state fatte a inizio campionato per Hysaj. La valutazione e l’inserimento nella lista è di pertinenza dell’allenatore, che decide in base al suo progetto, e poi sta a noi avallare il suo pensiero. Basic fino alla fine abbiamo cercato di darlo via, ma l’allenatore ci ha detto che per lui sarebbe stato funzionale e abbiamo deciso di inserirlo in lista”.