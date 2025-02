Un’esclusione clamorosa quella del 25enne terzino romano, in prestito dalla Juventus con riscatto obbligatorio per il club di Lotito.

La Lazio sul sito ufficiale ha comunicato la lista per la Serie A, e con gran sorpresa si scopre l’esclusione di Luca Pellegrini. A quanto pare escluso per motivi disciplinari. Da notare, invece, il reinserimento di Basic e Hysaj, fuori squadra nella prima parte dell’anno. Un’esclusione pesantissima che arriva come una doccia fredda per tutti, inclusi il giocatore e il suo team che risultano infuriati.

Lazio, Pellegrini escluso, le parole di Raiola

I rapporti tra la società e il giocatore erano già in bilico. Si immaginava un suo addio, soprattutto dopo la messa sul mercato nel mese di gennaio, ma non l’esclusione dalla rosa. Enzo Raiola, agente di Pellegrini, non ha preso bene la decisione della società biancoceleste, e ha fatto subito sapere: “Escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi disciplinari. Luca è sempre stato un professionista esemplare e a disposizione del gruppo squadra. L’esclusione della trasferta di Cagliari è dovuta ad un problema fisico riscontrato qualche giorno prima della convocazione, chiederemo chiarimenti con la società nelle sedi opportune”.