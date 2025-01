Lazio-Fiorentina 1-2 La Viola sbanca l’Olimpico grazie alle reti di Adli e Beltran

La Fiorentina vince con merito contro la Lazio e si rilancia in classifica, tre funti fondamentali per la squadra di Palladino in ottica piazzamento europeo, la squadra di Baroni resta in quarta posizione ben distanziata dalle prime tre in classifica. Fiorentina in vantaggio con Adli all’11’ grazie ad una rete al volo su assist di Gosens, raddoppio di Beltran di testa su assist di Dodo. La Lazio crea poche occasioni, nel primo tempo con Dele Bashiru, poi ci provano Pedro e Gila senza fortuna. Nel finale la rete della bandiera segnata da Marusic, con palo clamoroso al 98′ colpito da Gila. Nel finale espulsi Baroni e Palaldino.

Il tabellino

Lazio-Fiorentina 1-2

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Rovella, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Pedro, Tchaouna, Noslin. All. Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongračić, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Gudmundsson, Beltran, Folorunsho; Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Caprini, Harder, Parisi, Kouame. All. Palladino.

Reti: 11′ pt Adli, 17′ pt Beltran, 92′ MArusic

Recupero: 2′ pt

Ammoniti: Palladino, Mandragora, Dodò, Adli

Espulsi: Adli