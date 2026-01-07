Lazio-Fiorentina 2-2: all’Olimpico finisce in parità una gara al cardiopalma

All’Olimpico di Roma è appena terminata la partita tra Lazio e Fiorentina. La gara, valida per il 19esimo turno di Serie A Tim, arbitrata da Sozza, si è conclusa con il risultato di 2-2. Lazio in vantaggio al 52esimo con Cataldi. La Fiorentina trova il pareggio con Gosens al 56esimo. Gudmundsson all’88’ porta la Fiorentina in vantaggio per 2-1 con un rigore. In pieno recupero Pedro regala il pareggio finale alla Lazio. Gara finita 2-2.

Lazio-Fiorentina, il tabellino

Il primo tempo viene totalmente dominato dalla Lazio, nonostante la formazione di Sarri non trovi la gioia del gol. Fiorentina mai pericolosa e poco costruttiva. I biancocelesti cercano di costruire per tutto il tempo. Al termine della prima frazione di gioco la gara è ferma sul risultato di 0-0. Maurizio Sarri perde Basic alla mezz’ora per infortunio muscolare. Al suo posto entra Vecino. Il primo tempo viene segnato anche dalle proteste della squadra di Sarri per un rigore non assegnato per una trattenuta di Pongracic ai danni di Gila. È un episodio destinato a far discutere anche nei prossimi giorni.

Il secondo tempo inizia con lo stesso ritmo del primo, Lazio inarrestabile. Il gol, meritato, della Lazio, arriva al 52esimo con Cataldi su assist di Vecino. Il gol viene revisionato al VAR che conferma il vantaggio dei biancocelesti. Neanche il tempo di esultare per il vantaggio che la Fiorentina trova il gol del pareggio con Gosens (56′). Super giocata di Fagioli che dopo aver superato tutti crossa per il tedesco che, sul filo del fuorigioco, controlla e incrocia col sinistro. Nella mezz’ora successiva le due squadre, in maniera equilibrata, provano a fare il proprio gioco e con poche occasioni all’85esimo la Lazio commette l’erroraccio: Albert Gudmundsson, entrato in area, viene abbattuto da un avversario ma l’arbitro fa segno che non è rigore! Si fa decidere al VAR. Dopo la visione delle immagini, viene confermato il rigore per i Viola. Sulla palla Gudmundsson. Il giocatore insacca nell’angolino sinistro e porta la sua Fiorentina in vantaggio per 2-1 all’88esimo. Nel pieno recupero 90+5′, Pedro regala il 2-2 finale.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (80′, Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (30′, Vecino); Isaksen (72′, Pedro), Cancellieri, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens (68′, Ranieri), Fagioli; Parisi (90+2′, Nicolussi Caviglia)Mandragora, Ndour (69′, Solo non), Gudmundsson(90+2′, Mari) ; Piccoli (60′, Kean). Allenatore: Vanoli.

Reti: 52′, Cataldi (L); 56′, Gosens (F); 88′, Gudmundsson (F), 90+5′ Pedro (L).

Ammonizioni: 20′, Pongracic (F); 21′, Gosens; 26′, Cancellieri (L); 55′, Parisi (F); 71′, Fagioli; 83′, Zaccagni (L); 90+1′, Pellegrini (L). 90+8′, Nicolussi Caviglia.

Espulsioni: –