Napoli-Verona 2-2: un tempo a testa, al Maradona finisce in parità

Al Maradona è appena terminato il match Napoli-Verona, valido per il 19esimo turno di Serie A Tim. La gara, gestita dall’arbitro Marchetti, è terminata con il risultato di 2-2. Nel primo tempo gol di Frese e Orban del Verona. Nel secondo tempo il Napoli accorcia le distanze con McTominay e trova il pareggio con Di Lorenzo.

Napoli-Verona, il tabellino

Il primo tempo di Napoli-Verona termina, inaspettatamente, con la formazione di Zanetti in doppio vantaggio sugli uomini di Antonio Conte. Verona che passa in vantaggio al Maradona con un gran gol di tacco di Frese su cross di Niasse. Poco dopo a raddoppiare è Orban, ma su rigore. Penalty giusto, arrivato dopo una lunga revisione del VAR, causato da un tocco di mano di Buongiorno in un contrasto aereo in area con Valentini. Il Napoli ha provato a rimediare, trovando due grandi occasioni, una con Hojlund e poi con Elmas, ma il colpo dei due gol lo hanno subito tutti in campo. Al termine della prima frazione di gioco il Verona chiude 2-0.

Il secondo tempo inizia con un Napoli agguerrito e voglioso di riscatto, ma soprattutto alla ricerca del gol. Il tempo di trovare lo spazio giusto e McTominay accorcia le distanze al 54esimo. L’azione parte con l’angolo di Lang, e arrivato in area lo scozzese salta piú in alto di Montipó e insacca la palla in rete. A quel punto è stata inutile la deviazione sulla linea di Valentini. Al 72esimo gol di Hojlung, ma viene annullato dopo verifica al VAR. Pallone al centro di Politano, Hojlund di fisico sposta Bella Kotchap e mette in rete. Marchetti convalida, ma viene richiamato dal VAR. Passano 5 minuti e il Napoli rimette la palla in rete. Altro gol annullato. Punizione per i partenopei, sponda di Rrahmani per McTominay che insacca, purtroppo il centrale era in fuorigioco. Il Napoli finalmente trova il gol del pareggio con Di Lorenzo che segna il 2-2 all’82esimo. Il match intenso e al cardiopalma per i tifosi del Napoli si conclude con il risultato di 2-2.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (55′, Spinazzola); Elmas (63′, Marianucci), Lang (76′, Lucca); Hojlund All. Conte.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric (78′, Nellson), Niasse (87′ Serdar), Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr (64′, Giovane), Orban (87′, Mosquera). All. Zanetti

Reti: 16′, Fres (V); 28′, Orban (V); 54′, McTominay (N); Di Lorenzo (N)

Ammonizioni: 29′, Orban (V); 52′, Bradaric (V); 75′, Bella-Kotchap (V);

Espulsioni: –