Lazio, Folorunsho vuole solo i biancocelesti | Le ultime

Michael Folorunsho ha scelto la Lazio. È iniziato il conto alla rovescia per il centrocampista italiano, cresciuto a Formello e rimasto fuori dal progetto di Conte. Dopo che il Napoli l’ha scaricato, non ha preso in considerazione altre ipotesi se non quella di vestire biancoceleste.

Lazio, Lotito a colloquio con De Laurentiis per Folorunsho

Secondo “Il Corriere dello Sport”, Lotito si starebbe preparando per i colloqui con De Laurentiis, che probabilmente avverranno nel giro di poche ore. Il Patron del Napoli ha fissato il prezzo a 12 milioni più bonus, ma vista la necessità dei partenopei di vendere, si potrebbe concordare una cifra inferiore.