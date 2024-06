Lazio, futuro di Tudor ancora incerto e mercato bloccato

Il futuro di Igor Tudor è ancora in bilico e così il mercato rimane in fase di stallo.

Il Messaggero di oggi fa il punto della situazione in casa Lazio, dove la posizione di Igor Tudor è tutt’altro che solida e l’unico motivo per cui il croato è ancora al suo posto al momento sembra essere un contratto pesante come il cemento. Le divergenze sul mercato non sono rientrate e, con queste premesse, è difficile ripartire con un nuovo ciclo e un piano condiviso. Solo Tudor può spezzare l’impasse, se il suo manager troverà offerte più allettanti e fondamenta più solide in giro all’estero. Al momento sembra esserci solo il Besiktas sullo sfondo.

Tudor-Lazio, tra parole e mercato: ecco i nomi che vorrebbe per la Lazio dell’anno prossimo

A meno che non arrivi un improvviso esonero, l’attesa delle dimissioni di Tudor (meditate, ma tutt’altro che certe) rischia di generare un’inquietante fase di stallo, così come il mercato. Servono le uscite per muoversi in entrata in modo pesante, oltre ai 12 milioni (anzi meno, col 25% del Liverpool) di Luis Alberto.

Tudor ha chiesto Okoli in difesa, Dorgu sull’esterno, Amrabat a centrocampo, Stengs (la società ha proposto Deli-Bashiru a basso costo) e una punta centrale perché non considera titolari né Immobile né Castellanos. Vanno bene sia Dia (ma l’affare è in bilico) che Noslin per renderlo contento. Tudor è rimasto male per l’addio di Kamada, ha capito le difficoltà della Lazio, ma pretende comunque un sostituto.