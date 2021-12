Lazio Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ancora scottata dopo la sconfitta patita in rimonta contro il Sassuolo, la Lazio di Sarri vuole rimettersi in marcia prima di Natale per sperare di mangiare qualche punto alle squadre più in alto in classifica. La zona Champions al momento dista 11 punti e sembra irraggiungibile, ma i biancocelesti vogliono rimanere attaccati se non altro al treno dell’Europa League. Il Genoa, invece, dopo la vittoria di misura contro la Salernitana in coppa Italia vuole ripetersi in campionato per staccarsi dal fondo di una classifica che si fa sempre più preoccupante.

Lazio Genoa, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakhosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro

Lazio Genoa, i precedenti

Dei 51 incontri disputati in serie A nella capitale tra Lazio e Genoa, i biancocelesti ne hanno vinti 27 con 16 pareggi e 8 vittorie del Grifone. Negli ultimi 3 incontri, tutti vinti dalla Lazio, i capitolini hanno segnato ben 12 gol: l’anno scorso, in particolare, andò in scena una partita scoppiettante con i gol di Luis Alberto, Immobile e Correa (doppietta) da una parte e quelli di Shomudorov, Scamacca e Marusic (autogol) dall’altra per un tiratissimo 4-3. Per trovare l’ultimo successo genoano bisogna andare alla stagione 17/18 quando, al gol di Parolo, risposero l’ex di turno Pandev e Laxalt nel finale.

Lazio Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile sull’app di DAZN.