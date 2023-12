Lazio Genoa, risultato, tabellino e highlights del match

La Lazio si impone 1-0 sul Genoa all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia, trova la terza vittoria in una settimana, e si qualifica per i quarti dove affronterà la vincente della gara tra Roma e Cremonese, per un possibile derby di Roma in Coppa. Il successo biancoceleste arriva dopo una gara complicata, anche se sbloccata nei minuti iniziali grazie al colpo da biliardo di Guendouzi.

Il tabellino

RETI: 5′ Guendouzi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Patric (64′ Marusic), Pellegrini; Guendouzi, Rovella (80′ Cataldi), Kamada (80′ Basic); Isaksen, Castellanos (64′ Immobile), Pedro. A disp.: Mandas, Sepe, Lazzari, Kamenovic, Ruggeri, Marusic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Sana Fernandes, Immobile, Gonzalez. All.: Sarri.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco (81′ Fini), Dragusin (69′ De Winter), Matturro (61′ Haps); Hefti, Jagiello (61′ Malinovskyi), Kutlu, Thorsby, Galdames; Martin ; Retegui (69′ Puscas). A disposizione: Martinez, Sommariva, Vasquez, De Winter, Haps, Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Puscas, Fini. All.: Gilardino

AMMONITI: Galdames, Kutlu

LAZIO GENOA HIGHLIGHTS