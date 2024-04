Lazio, Guendouzi a rischio squalifica dopo il derby | Ecco cosa è accaduto

La Lazio rischia di perdere Guendouzi per la prossima giornata di campionato. Dopo la sconfitta nel derby non sono finite le brutte notizie in casa biancoceleste. Nel secondo tempo i giallorossi hanno gestito il vantaggio acquisito nel primo tempo, e gli animi della sfida si son scaldati, con protagonisti da una parte Dybala e Paredes e dall’altra Guendouzi.

I due argentini hanno provocato più volte Guendouzi, che ha reagito colpendo al ventre Paredes dopo il fischio finale. L’arbitro Guida non ha sanzionato l’episodio in campo ma l’ha comunque messo a referto. Ora il francese rischia almeno una giornata di squalifica per il comportamento antisportivo. La condotta violenta ne prevede tre ma non sembra questo il caso. La Lazio attende di conoscere il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo. L’assenza di Guendouzi rischia di aggiungersi a quelle per infortunio di Zaccagni, Lazzari, Provedel e con Immobile e Romagnoli che restano da valutare.