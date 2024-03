Lazio, il possibile rientro in campo di Rovella | Le ultimissime

L’infortunio di Rovella è un vero e proprio rebus. A prima vista, sembrava che lo stop fosse solo a scopo preventivo, e che subito dopo aver smaltito la piccola infiammazione al pube, il giocatore sarebbe presto tornato disponibile. Ma c’è voluto più tempo del previsto e, di conseguenza, il calciatore ha costantemente posticipato il suo ritorno.

Lazio, le condizioni di Rovella

Non lo si vede in campo dallo scorso 4 febbraio, quando la Lazio perse contro l’Atalanta. Ora però sembra di vedere la luce alla fine del tunnel: secondo quanto appreso dalla redazione “lalaziosiamonoi”, infatti entro la prossima settimana Rovella si allenerà con il resto del gruppo. Per un ritorno in campo, è necessario valutare ogni giorno le sue condizioni, anche perché la ripresa del campionato non sarà facile.