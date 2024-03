Periodo difficile per la Lazio, ma anche le assenze per infortunio hanno avuto il loro peso. Per due giocatori importanti sembra essere finito il periodo di stop, pronti al rientro sia Patric che Rovella.

Lazio, Patric e Rovella disponibili per Tudor

Due importanti giocatori sono stati fuori dal campo per più di un mese. Non hanno avuto modo di aiutare la squadra e l’ex mister Sarri nel momento più difficile della stagione. La Lazio ha perso due titolari in un momento delicatissimo, che sembra arrivare al capolinea. Adesso però Rovella e Patric sono pronti al rientro, anche se con un nuovo allenatore a guidarli.

Rovella manca dal rettangolo di gioco dal 4 febbraio. Poi lo stop per la pubalgia cronica che lo ha costretto praticamente a fermarsi per oltre 40 giorni. I tempi di recupero sembravano brevi e, nonostante siano state diverse le occasioni in cui hanno provato a riaggregarlo alla squadra, anche nell’ultima sfida contro il Frosinone, il giocatore non è poi riuscito a prendere parte delle gare. In maniere analoga, anche per Patric la situazione è stata questa. Lo spagnolo che invece è sceso in campo l’ultima volta il 18 febbraio contro il Bologna, ha avuto un problema alla caviglia che gli ha provocato un risentimento alla zona pubica. L’ex Barcellona è pronto al rientro, disponibile per Tudor.