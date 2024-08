La Lazio continua a sondare per giocatori che possono arricchire ulteriormente la rosa affidata a Marco Baroni. In vista della prossima stagione, le idee sono tante, ma il sogno resta Vitor Roque, attaccante del Barcellona.

Lazio, il sogno è Roque, ma Fabiani ha puntato altri due giocatori

Tutto era iniziato con le parole del presidente: “Ho individuato un giocatore 10 volte più forte di Greenwood“, aveva detto Claudio Lotito nella conferenza stampa di presentazione dello nuovo allenatore. Il patron biancoceleste si riferiva al talento brasiliano del Barcellona Vitor Roqu. Per il classe 2005, i biancocelesti hanno offerto 25 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il Barcellona, però, parte da una base di 40 milioni di euro perché lo aveva pagato 60 milioni, bonus compresi. La stessa cifra destinata inizialmente per chiudere l’affare Greenwood, prima del trasferimento dell’inglese al Marsiglia, che ha illuso e deluso tutto l’ambiente.

Considerando il prezzo, al momento resta solamente un’idea, ma l’identikit è quello giusto. Il nome di Vitor Roque non è l’unico, che continua a lavorare su più fronti per individuare il rinforzo giusto. Si continua a trattare per Armand Laurienté, che costa 15 milioni e piace anche a Fenerbahce e Marsiglia, mentre restano nei radar altri due profili: Jobe Bellingham del Sunderland e Matias Fernandez-Pardo del Gent.