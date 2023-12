Dopo i giorni di festa la Lazio di Sarri è tornata quest’oggi in campo per preparare la sfida contro il Frosinone. Viste le assenze di Immobile e Luis Alberto(che ne avrà per qualche settimana), i biancocelesti sono tornati ad allenarsi sotto la guida di Maurizio Sarri, che prepara Kamada e Castellanos come alternative ai due perni fondamentali della formazione biancoceleste.

Verso Lazio-Frosinone, c’è Romagnoli

Chi è tornato ad allenarsi è Alessio Romagnoli, difensore che potrebbe essere impiegato nella sfida dell’Olimpico contro la squadra di Di Francesco, che arriva dalla sconfitta immeritata contro la Juventus seppur continuando a macinare calcio grazie alle giocate di Soulè.