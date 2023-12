L’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio parlando degli argomenti d’attualità come il progetto Superlega oltre che della squadra biancoceleste e del suo rapporto con l’allenatore Sarri e il presidente Lotito.

Lazio, le parole di Igli Tare

Sulla Superlega?

“Potrà avere un seguito ma bisognerà vedere se potrà danneggiare il calcio. Difficile essere favorevoli o meno ma bisognerà capire quale sarà il percorso.”

Che cosa prova ora per la Lazio?

“Provo delle belle cose per la mia storia in questo club. Seguo con interesse i risultati e spero che loro mantengano il livello raggiunto negli ultimi anni“.

Che rapporto ha avuto con Lotito?

“Per me è stata una grande guida, 15 anni fatti di amore e odio. Siamo stati veramente bene insieme ma lui sapeva che poteva dire certe cose fino a un certo punto e poi mi doveva lasciar lavorare. Avevo voglia di cambiare e di provare ad andare a lavorare lontano dalla Capitale per questo ho lasciato“.

Chi l’ha delusa alla Lazio?

“Non c’è nessuno e non ho rimpianti. Quando punti il dito contro un giocatore devi essere bravo ad aspettarlo e bisogna capire che è molto importante il tempo per il fattore inserimento“.

Qualche colpo sfumato?

“Avevo preso Cavani alla Lazio ma all’ultimo non me l’hanno voluto dare. Era un prestito con obbligo di riscatto. E prima che andasse a Palermo avevo preso anche Pastore ma abbiamo sbagliato intermediario. Avevamo informazioni sbagliate, feci anche un’offerta. Kim è un altro rimpianto. Quando era a Shanghai, avevamo fatto un’offerta, prima che andasse al Fenerbahce“.

Kamada non si è ancora adattato nella Lazio. Secondo lei perché?

“Perché secondo me non gioca nel suo ruolo. Ora sta facendo la mezzala e ha compiti diversi. Bisogna dargli il giusto tempo di ambientamento ma se poi non sarà possibile giusto che le strade si dividano“.

Il suo rapporto con Sarri?

“Non ho avuto problemi con lui. Ognuno ha un suo modo di vedere la vita. Abbiamo cercato di andare d’accordo. Tutti diamo il contributo per il meglio della società“.

Come risponde a chi critica Immobile?

“Non penso che vada criticato, credo che debba essere capito. Immobile rimane sempre Immobile, quando è in forma è un giocatore che fa la differenza ancora e credo che Immobile possa dare ancora tanto a questa Lazio“.