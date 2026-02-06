Lazio, infortuni pesanti in vista della Juve

La prossima di campionato sarà una vera e propria sfida per la Lazio. La formazione capitolina andrà a Torino per affrontare la Juventus allo Stadium. Sarri non solo dovrà affrontare la sua ex squadra, dovrà anche fare fronte a tutte le difficoltà della squadra e agli infortuni degli ultimi giorni.

Lazio, out Dia e Lazzari

Lazio si prepara ad affrontare una trasferta difficile a Torino contro la Juventus di Spalletti. Il match, previsto per domenica, si preannuncia sempre più complicato. Le difficoltà per la formazione biancoceleste non si fermano al solo avversario, ma anche alle assenze che potrebbero pesare sulla squadra di Maurizio Sarri. Il tecnico degli Aquilotti rischia di dover fare a meno di Boulaye Dia e Manuel Lazzari, che si sono fermati a causa di problemi muscolari. La loro assenza complicherebbe ulteriormente le idee di Sarri per la formazione per contrastare i bianconeri. Il mister dovra cercare soluzioni alternative per affrontare il match contro una delle squadre più forti del campionato.

Il difensore della Lazio ha subito una lesione al polpaccio che lo costringerà a fermarsi per almeno tre settimane ai box. Il problema al muscolo, che già lo aveva bloccato a metà settembre, è tornato a manifestarsi, così come hanno confermato gli esami strumentali. Lazzari, insieme allo staff medico, ha già avviato il protocollo riabilitativo per cercare di tornare il prima possibile in campo.