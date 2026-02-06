Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 6, 2026
Home Serie A Lazio, infortuni pesanti in vista della Juve

Lazio, infortuni pesanti in vista della Juve

Di
Anna Rosaria Iovino
-
52
MANUEL LAZZARI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La prossima di campionato sarà una vera e propria sfida per la Lazio. La formazione capitolina andrà a Torino per affrontare la Juventus allo Stadium. Sarri non solo dovrà affrontare la sua ex squadra, dovrà anche fare fronte a tutte le difficoltà della squadra e agli infortuni degli ultimi giorni. 

Lazio, out Dia e Lazzari

Lazio si prepara ad affrontare una trasferta difficile a Torino contro la Juventus di Spalletti. Il match, previsto per domenica, si preannuncia sempre più complicato. Le difficoltà per la formazione biancoceleste non si fermano al solo avversario, ma anche alle assenze che potrebbero pesare sulla squadra di Maurizio Sarri. Il tecnico degli Aquilotti rischia di dover fare a meno di Boulaye Dia e Manuel Lazzari, che si sono fermati a causa di problemi muscolari. La loro assenza complicherebbe ulteriormente le idee di Sarri per la formazione per contrastare i bianconeri. Il mister dovra cercare soluzioni alternative per affrontare il match contro una delle squadre più forti del campionato.

Il difensore della Lazio ha subito una lesione al polpaccio che lo costringerà a fermarsi per almeno tre settimane ai box. Il problema al muscolo, che già lo aveva bloccato a metà settembre, è tornato a manifestarsi, così come hanno confermato gli esami strumentali. Lazzari, insieme allo staff medico, ha già avviato il protocollo riabilitativo per cercare di tornare il prima possibile in campo.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598