Lazio, Kamada non parte per la Coppa d’Asia: cambiano i piani di Lotito?

A sorpresa Kamada non figura nella lista dei convocati del Giappone in vista della Coppa d’Asia. Il giocatore dunque, resterà a disposizione di Sarri che può gioire visto che potrà contare sul nipponico nel periodo in cui sarà assente Luis Alberto per infortunio. Una situazione che ora però, stando a quanto riporta TMW, potrebbe stravolgere le strategie di mercato dei biancocelesti nel mese di gennaio.

Lotito potrebbe non tornare sul mercato

A questo punto, il presidente della Lazio Claudio Lotito, potrebbe decidere di contare sul nipponico e di non tornare sul mercato per comprare un altro centrocampista in vista della seconda parte di stagione.