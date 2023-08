Lazio, Kamada parla di Sarri: ” Voglio giocare per lui”

Dopo un’estate movimentata e calda ma che è stata fautrice dell’arrivo di Daichi Kamada in Italia indossando la maglia della Lazio, l’esordio ufficiale con il nuovo club, non ha impressionato i tifosi. Tuttavia il giocatore giapponese ha saputo lanciare messaggi incoraggianti in campo e ha saputo completare egregiamente il centrocampo con Luis Alberto e Cataldi. Ma il nuovo numero 6 delle Aquile ha voluto dire la sua.

Lazio, Kamada niente paragoni con Milinkovic – Savic

Kamada si dichiara pronto a voler dare il suo contributo al club biancoceleste e soprattutto non nasconde la stima che prova nei confronti di Sarri. Infatti come riporta Tuttomercatoweb, durante un’intervista, il giocatore ha dichiarato: “Decisivo nella mia scelta di venire alla Lazio è stato Maurizio Sarri, un tattico vero. Ho pensato: gioca un calcio aggressivo e preciso, sarà un bene per me e potrò crescere come giocatore. Voglio giocare per lui”. Ma non solo, il centrocampista ha voluto parlare anche di Milinkovic – Savic: “Sono stato colpito dai suoi movimenti. Ovviamente io e lui abbiamo stili di gioco diversi e credo che lui sia fisicamente superiore a me”.