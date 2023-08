Lazio, Immobile: “Sorpreso dalle dimissioni di Roberto Mancini”

Immobile pronto per far parte della "nuova" Nazionale

Il bomber della Lazio, Ciro Immobile è tornato a parlare ai microfoni di Sky dopo la brutta sconfitta subito contro il Lecce, per 2 a 1. Ecco le sue parole.

Lazio, le parole del bomber biancoceleste

“Sono rimasto sorpreso perché abbiamo finito la Nations League e sembrava che si stesse aprendo un altro ciclo con Mancini. Ovviamente ora riparte tutto da capo, ma ringraziando Mancini per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la storia, in positivo ma poi anche in negativo. Ora sono carico per fare bene con la Lazio e per arrivare al meglio all’appuntamento con la Nazionale”.