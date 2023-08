Lecce-Lazio, Sarri a Sky Sport: “Stessa partita dell’anno scorso, brutto segnale”

La stagione della Lazio non parte nel migliore dei modi. La squadra di Sarri ha gestito il vantaggio creato da Immobile, per tutta la partita, o quasi. Nei minuti i finali i biancocelesti si sono fatti cogliere da un uno due dai salentini, risultato deleterio. Intanto il tecnico toscano risponde così a Sky Sport, nel post gara.

Lazio, le parole di Maurizio Sarri

“Abbiamo fatto la stessa partita dell’anno, è un brutto segnale perché non cresciamo mai. Abbiamo preso gol al 40°, nel secondo hanno giocato solo loro nonostante abbiamo avuto occasioni. Questi errori si sono fatti anche in passato e si ripetono. Nel secondo tempo i difensori sono andati in difficoltà perché gli altri 6 non la facevano. Non è accettabile”.

“Si può perdere qualsiasi partita ma questo non lo posso accettare. Rosa per le due competizioni? Questo ce lo dirà il campo. D’estate son tutti forti, poi iniziano le partite e lo vediamo. I prossimi mesi ci diranno se i giocatori sono di livello”.

“Non ho sospetti, ho dei numeri. Quella possibilità delle tre trasferte consecutive succede nello 0,18% dei casi, al 99,82% non è casuale. Chi deve mettere paletti al calendario ha sbagliato, è un errore umano”.