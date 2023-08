La Lazio stecca la prima: Almqvist e Di Francesco regalano i tre punti al Lecce nel finale

La Lazio torna in campo pronta ad iniziare la stagione contro un Lecce, dimostratosi la scorsa stagione, molto pericoloso. Sarri sa perfettamente che partire con il piede giusto significa tanto in un campionato dove le rivalità sono tante. Dall’altra parte i giallorossi cercano subito di racimolare punti per non trovarsi come al termine della scorsa stagione. I biancocelesti partono subito bene con tanta intensità dei soliti. Zaccagni ed Anderson mettono in continua difficoltà la retroguardia pugliese con i loro inserimenti e gli uno contro uno. A sbloccarla ci pensa il solito Ciro Immobile che, al 26esimo, grazie ad un grande assist di Luis Alberto, insacca in scivolata portando la Lazio in vantaggio. L’attaccante campano va a segno alla prima giornata da ben 6 stagioni consecutive. Il Lecce tenta di rialzarsi ma la squadra di Sarri riesce a gestire il pallone fino a dieci minuti dal termine dove succede di tutto. Almqvist, senza esitare, spara una botta imparabile che si infila sulla destra, portando al momentaneo pareggio giallorosso che, solo due minuti dopo (87esimo), diventa vantaggio grazie al grande gol di Di Francesco che lascia partire un bel tiro che termina in rete all’angolino basso. Provedel si lascia sorprendere ed è 2:1. Clamorosa sconfitta a Via del Mare da parte della squadra di Sarri che non parte nel migliore dei modi. Il Lecce esulta per i tre punti contro una grande big.

Lecce-Lazio, tabellino e risultato (2-1)

Reti: al 26′ Immobile, al 85′ Almqvist, al 87′ Di Francesco

Ammonizioni: Blin, Strefezza, Isaksen, Pongracic, Gonzalez, Lu. Pellegrini

LECCE: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Almqvist, Rafia (dal 20′ st Kaba), Dorgu (dal 20′ st Gallo), Gonzalez, Gendrey (dal 20′ st Blin), Ramadani, Banda (dal 31′ st Di Francesco), Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Di Francesco, Helgason, Berisha, Corfitzen, Gallo, Smajlovic, Blin, Voelkerling, Burnete, Dermaku, Kaba, Lemmens. Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO: Provedel, Patric, Kamada (dal 10′ st Vecino), Felipe Anderson (dal 10′ st Isaksen), Luis Alberto, Romagnoli, Immobile, Zaccagni (dal 26′ st Pedro), Lazzari (dal 26′ st Pellegrini), Cataldi, Marusic. A disposizione: Adamonis, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Hysaj, Basic, Gila, Rovella. Allenatore: Maurizio Sarri