Lazio, la situazione di Dia | Biancocelesti in contatto con l’attaccante

Lazio, Boulaye Dia resta fermo in seguito ad accertamenti per malaria

Un alone di mistero circonda la situazione di Boulaye Dia, attaccante della Lazio e figura di spicco nel panorama calcistico internazionale. La Federcalcio senegalese ha comunicato giovedì sera che il giocatore è stato colpito da un attacco di malaria, costringendolo a saltare l’importante sfida contro il Burkina Faso e a rimanere nella capitale senegalese, Dakar. Tuttavia, i tempi di recupero restano incerti e alimentano interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. I risultati degli esami medici sono attesi a breve e potrebbero fornire maggiore chiarezza.

I contatti tra la Lazio e la nazionale senegalese

I medici della Lazio mantengono un filo diretto con lo staff sanitario della nazionale senegalese, unica fonte ufficiale di informazioni sul caso. Tuttavia, questi aggiornamenti si rivelano sporadici e poco dettagliati, lasciando spazio a dubbi e speculazioni. Si discute persino sull’effettivo accertamento della malattia: mancano dettagli sul contagio, come la conferma dell’origine (ossia una puntura di zanzara Anopheles, vettore della malaria) e i tempi di incubazione. In questa incertezza, non è ancora chiaro quale sarà il protocollo sanitario al rientro in Italia, né se l’attaccante sarà in grado di scendere in campo per Lazio-Bologna, in programma domenica 24 novembre.

Le condizioni fisiche di Dia

Secondo le poche informazioni trapelate, i sintomi manifestati da Dia sarebbero lievi e simili a quelli di una comune influenza. Non è noto se l’attaccante stia seguendo la profilassi antimalarica, raccomandata ma non obbligatoria per chi si reca in zone a rischio come il Senegal. Se la terapia preventiva è stata avviata, questa potrebbe richiedere circa 20 giorni. Ciò complica ulteriormente la stima dei tempi di recupero. Dal quartier generale della Lazio a Formello, si apprende che al momento Dia non si sta allenando, ma non è chiaro se sia completamente fermo o stia seguendo un programma individuale.

Boulaye Dia: un talento sotto i riflettori

Boulaye Dia, classe 1996, è arrivato alla Lazio come uno dei grandi colpi di mercato dell’estate, forte di un’impressionante stagione precedente con la Salernitana, dove ha messo a segno 16 reti in Serie A. Attaccante versatile e dotato di grande velocità, è anche un elemento chiave per la nazionale senegalese, con cui ha vinto la Coppa d’Africa nel 2022. Il suo contributo è fondamentale non solo per il club, ma anche per la sua selezione, motivo per cui la sua assenza pesa ulteriormente.