Lazio, la strategia di Fabiani: pronte due cessioni per fare tre acquisti

A gennaio la Lazio dovrà fare qualche movimento di mercato per portare rinforzi necessari a Maurizio Sarri. Nei prossimi mesi si entra in una fase decisiva in casa biancoceleste.

Lazio, addio a Castellanos per fare acquisti importanti

Dopo undici giornate di campionato e nessun mercato fatto nel periodo estivo, a Formello ci sono delle esigenze. Maurizio Sarri per arrivare a fine campionato ha bisogno di rinforzi. Al tecnico servono serve un attaccante da almeno 40 gol stagionali per rilanciare la squadra. Le operazioni di mercato non saranno semplici, serviranno alcune cessioni per poter fare nuovi acquisti. Il presidente Lotito e il diesse Fabiani hanno già messo a punto la giusta strategia per il prossimo calciomercato.

In uscita ci sarebbe Valentín Castellanos, l’attaccante argentino, arrivato la scorsa stagione tra le grandi aspettative di tutti, non ha ancora convinto e potrebbe essere la pedina chiave per finanziare nuovi progetti, soprattutto in attacco. L’argentino garantirebbe una plusvalenza non trascurabile e consentirebbe a Fabiani di fare acquisti importanti. Intanto per i giocatori che potrebbero arrivare a Formello, ricordiamo che uno dei desideri di Sarri è Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli spera di tornare in Serie A e di ritrovare proprio il Comandante per ricominciare.

Non solo Insigne, per il reparto offensivo, in capitale, seguono anche Daghim e Pio Esposito, Raspadori e Oyarzabal. In difesa l’idea resta Aaron Martín, in scadenza con il Genoa, una soluzione ideale per sostituire Nuno Tavares, mai realmente integrato nei meccanismi di Sarri e della Lazio.