Lazio, le condizioni di Basic e Gila per la sfida contro il Bologna

Il big match della Lazio a Torino contro la Juve ha fatto cadere due brutte tegole sulla testa di Maurizio Sarri, che oggi si ritrova a fare i conti con altre due assenze pesanti: Basic e Gila. Domani c’è la sfida di Coppa Italia contro il Bologna.

Lazio, possibile forfait di Basic e Gila

Toma Basic, rischia di non essere disponibile per la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. A quanto pare l’adduttore del giocatore è tornato a dargli problemi, ma al momento sembra escluso lo stiramento. Per lui non è la prima volta, ma è lo stesso che lo aveva già limitato in passato. Nonostante i timori, al momento sembra essere esclusa la possibilità di uno stiramento grave, ma il centrocampista verrà comunque rivalutato nei prossimi giorni per capire l’entità del problema. Probabile il suo forfait contro i Felsinei.

Non solo Basic, dubbi anche per Gila. Sarebbe una possibile assenza importante in difesa senza Mario Gila. Lo spagnolo, è infatti in dubbio per il match di Coppa Italia. Il difensore della Lazio ha lasciato il campo durante la partita contro la Juventus a causa di un affaticamento al flessore. Non è grave, volendo potrebbe anche scendere in campo, ma il tecnico e lo staff hanno intenzione di evitare di aggravare la situazione. Potrebbe optare Sarri per il forfait di Gila, valutando se risparmiare il difensore per evitare rischi in vista delle prossime sfide. Sarri ha sempre dimostrato di voler proteggere i suoi giocatori, soprattutto in un periodo fitto di impegni. Il centrale spagnolo oggi sarà sottoposto a degli esami per scongiurare un infortunio serio e confermare la sensazione che si sia trattato solo di crampi.