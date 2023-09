Lazio, Lotito convoca il giocatore: rischia l’esclusione dalla rosa

È un momento molto complicato in casa Lazio. Il pareggio col Monza è l’ennesima dimostrazione di come all’interno del club gli animi non siano di certo sereni e soprattutto Lotito non sia contento dell’atteggiamento mostrato in campo dai suoi giocatori in questo avvio di stagione. In particolar modo Manuel Lazzari è stato convocato dal patron biancoceleste per un chiarimento dove il terzino italiano avrebbe messo in luce il suo malcontento per il poco impiego di Maurizio Sarri nelle partite precedenti.

Animi tesi tra Lotito e Lazzari

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, durante l’incontro Lotito avrebbe chiarito all’ex Spal che se dovesse continuare a comportarsi in maniera poco appropriata, il giocatore potrebbe addirittura rischiare l’esclusione dalla rosa del tecnico toscano.