Lazio, mercoledì con il Torino diventa cruciale: c’è bisogno di una svolta

Dopo cinque partite la classifica in casa Lazio inizia a preoccupare. Sono solamente 4 i punti raccolti fino a questo momento, frutto della vittoria contro il Napoli e del pareggio di ieri contro il Monza. Troppo poco per una squadra arrivata seconda lo scorso anno e impegnata in Champions League. C’è bisogno di una svolta al più presto, già da mercoledì.

Lazio, Sarri Scuote i suoi

Questa sarà infatti la settimana del turno infrasettimanale, che vedrà i biancocelesti ospitare il Torino all’Olimpico mercoledì sera. Una gara che negli ultimi anni ha portato più dolori che gioie, ma la Lazio non può permettersi di lasciare per strada altri punti.