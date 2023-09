Crisi Lazio, i tifosi si ribellano | Social impazziti

Lazio, come uscire dalla crisi?

I tifosi della Lazio chiedono un pronto riscatto, i risultati non arrivano, nel mirino i giocatori ed il tecnico. Via social arrivano messaggi, nel mirino squadra e allenatore, ecco i post riportati da lalaziosiamonoi: “Martedì abbiamo messo in difficoltà l’Atletico Madrid e oggi non tiriamo in porta con il Monza?”, “Crisi profonda, è un problema motivazionale e di mentalità” e “Ci diamo una svegliata o no?”. Per i singoli in molti sono grati a Immobile, ma qualcuno vorrebbe anche vedere Castellanos. Non vengono risparmiati nemmeno Felipe Anderson, Cataldi e Zaccagni per i tanti errori commessi. “Stavolta Provedel non ha segnato”, “Co tutti sti cross inutili conviene mettere Provedel in attacco” e “Provedel ha rimandato la crisi, ma se non ci diamo una mossa si mette male” aggiungono altri scegliendo l’ironia.