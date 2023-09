Calciomercato Lazio, si pensa al difensore: contatti avviati con il Salisburgo

La Lazio, che in questa stagione non ha mai mantenuto la porta inviolata, torna a pensare a un difensore per rinforzare la retroguardia. Sarri si è reso conto che il reparto difensivo è corto e vuole subito trovare una soluzione per il futuro. Lo scorso anno, per la Lazio, la difesa è stato il punto forte, ma in questo inizio di stagione sembra più fragile che mai.

Calciomercato Lazio, occhi su Pavlovic

Il club biancoceleste è in contatto con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001. Era a un passo dalla Lazio nel 2019, ma non superò le visite mediche. Sul giocatore anche Napoli e Juventus.