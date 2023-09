Lazio, Sarri a Sky: “Facciamo difficoltà a fare meglio. Siamo stati passivi”

Finisce 1-1 allo Stadio Olimpico. Dopo il gol su rigore di Immobile al 12′, la squadra di Sarri si è lasciata rimontare dal Monza, che ha trovato la rete del pareggio con Gagliardini. Al termine della partita, il tecnico toscano, è intervenuto ai microfoni di Sky.

Lazio, le parole di Sarri a Sky

Se è un punto meritato? “Nel tratto di partita fra il nostro 1-0 e l’1-1 sì, siamo stati passivi. Poi nel secondo tempo la partita si è riaperta di più e abbiamo avuto qualche buona occasione anche noi. Siamo in un momento in cui non ci vengono bene tante cose, ma è difficile pensare di uscire da questo momento negativo in modo secco e veloce. Abbiamo fatto un tratto di partita neanche male però dobbiamo fare di più. In questo momento abbiamo difficoltà a fare di meglio”.

Ad oggi quali sono le priorità? “La priorità sarebbe fare un risultato pieno perché ci darebbe entusiasmo e ci toglierebbe l’ansia che abbiamo. Dobbiamo ritrovare pericolosità offensiva perché creiamo poco. In fase difensiva qualche segnale lo stiamo dando però la solidità dell’anno scorso non c’è. Siamo una squadra che deve risolvere dei problemi. Giocare dopo la Champions è difficile per tutti, figuriamoci per noi che non siamo abituati. Che la partita era a rischio era prevedibile, contro una squadra di buon palleggio, ma per come si era messa c’erano margini per fare meglio”.

Quali caratteristiche bisogna avere per vincere ? “Ogni squadra ha certe caratteristiche, non dobbiamo incaponirci solo sulla bellezza se non si hanno le caratteristiche. Quello che cerco adesso è un ordine ch’è venuto meno. Se i giocatori sono bravi a fare certe cose e gliene fai fare delle altre ti scontri con la realtà. Questa squadra non gioca male, gli puoi imputare di essere poco pericolosa rispetto alla mole di gioco che crea, ma non gioca male. Bisogna valutare cosa c’è che non va nell’ambiente, inteso ambiente Lazio. Ciò che c’è fuori ci deve interessare fino a un certo punto”.