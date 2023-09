Immobile non basta a Sarri | Gagliardini gela l’Olimpico

La Lazio torna all’olimpico, dopo lo strepitoso pareggio contro l’Atletico Madrid, per affrontare il Monza di Palladino. Sarri sa perfettamente che sarà un match insidioso, infatti, decide di partire subito con Guendouzi in campo dal primo minuto. Il primo tempo, come previsto, parte subito a livelli alti ed intensi, le due squadre non si danno neanche il tempo di studiarsi, che già cambia il risultato in favore dei capitolini. Al 12esimo viene fischiato un calcio di rigore che Immobile realizza con freddezza, ritrovando cosi il gol. Ma i biancorossi non si arrendono e continuano con il pressing alto al punto di trovare il pareggio al minuto 36 con il gol di Roberto Gagliardini. 1:1 alla fine del primo tempo.

Lazio, solo un pari con il Monza

Nella ripresa il Monza decide di prendere campo e in qualche occasione di rende pericoloso, mentre la Lazio cerca di gestire il pallone e cogliere il momento giusto. I ritmi sono alti ma a regnare sembra la stanchezza. Immobile si sblocca la Lazio no, solo un pari contro il Monza.

Lazio-Monza, tabellino e risultato (1-1)

Reti: al 12′ Immobile (rigore), al 26′ Gagliardini

Ammonizioni: Izzo, Mota

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj (dal 10′ st Pellegrini Lu.); Guendouzi (dal 10′ st Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Isaksen (dal 10′ st Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Casale, Pellegrini Lu., Vecino, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Castellanos. Allenatore: Sarri.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo (dal 24′ st D’Ambrosio), Pablo Mari, A. Carboni; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota (dal 24′ st Vignato); Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Lamanna, Cittadini, Birindelli, D’Ambrosio, Carboni F., Pereira, Donati, Machin, Bondo, Carboni V., Akpa Akpro, Vignato, Maric. Allenatore: Palladino.