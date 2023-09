Lazio, Sarri: “Vincere a tutti i costi. Immobile? Succede a tutti di fermarsi qualche partita”

A pochi minuti dal fischio di inizio della sfida contro il Monza, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport del match e della situazione di Ciro Immobile.

Lazio, le parole di Sarri nel prepartita

“C’è il rischio di voler vincere a tutti i costi, ma dobbiamo capire che sarà un percorso lunghissimo, non bisogna farci prendere dall’ansia o da un episodio negativo. I cambi? Guendouzi è un giocatore che ci può dare energia, quantità e qualità. Isaksen è un libro da scrivere, spero possa venir fuori un bel libro ma è ancora in ambientamento. Immobile? Come tutti gli attaccanti abituati a fare 30 gol, come è fermo per qualche partita ci si stupisce sempre, ma è successo a tutti. L’anno scorso ho sentito criticare Haaland perché è rimasto senza segnare per quattro partite, ma a fine anno ha fatto 50 gol”