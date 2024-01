Lazio, Lotito ha gli occhi su due attaccanti per giugno | I nomi

Lotito ha due obiettivi per l'attacco

Dopo l’eliminazione dalla Supercoppa per causa dell’Inter, in casa Lazio si torna a guardare al mercato, con il presidente Lotito intento ad anticipare una delle due mosse previste per giugno andando a rinforzare il reparto avanzato di Sarri sin da subito.

Lazio, Lotito vuole El Ghazi e Gudmundsson

Il primo obiettivo della Lazio sarebbe El Ghazi, calciatore svincolato dopo essere stato licenziato dal Mainz a causa di alcuni post social pro Palestina. Il club biancoceleste starebbe valutando con molto interesse questo profilo vista la possibilità di prenderlo a zero e farlo arrivare sin da subito nella Capitale. Il secondo è quello di Albert Gudmundsson, sulla quale il club ha già chiesto informazioni ma per il momento la sua valutazione è destinata a superare i 25 milioni di euro.