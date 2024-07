Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato all’uscita del Consiglio Federale poche ore fa. Il patron biancoceleste non si è lasciato andare sul futuro capitano della Lazio.

Seguono le sue parole alla stampa presente.

Lazio, Lotito bocca cucita su ogni fronte

Lotito ha dichiarato: “Capitano? Io non ho imposto nessuno. Non entro nelle dinamiche dello spogliatoio. Il mercato? Parlate con il direttore. Non conosco i bilanci delle altre società, conosco i miei e mi pare di attenermi alle regole. Parlano i fatti. Se regalerò una sorpresa ai tifosi? Prenderò quello che serve”.