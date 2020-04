Lucas Leiva operato al menisco

Lucas Leiva sotto i ferri – Complice lo stop forzato del campionato di Serie A a causa del coronavirus, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha deciso di operarsi e sfruttarre la pausa. Come riporta lalaziosiamonoi, ‘il brasiliano dovrebbe tornare in tempo per la probabile ripresa del campionato, fissata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Sfruttando la pausa forzata, l’ex Liverpool ha effettuato un intervento di pulizia al menisco rimandata più volte. Leiva si è operato in mattinata, così da poter tornare a disposizione nel giro di un mese: questa la tempistica del recupero.