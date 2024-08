Lazio, altra convocazione per Mandas

Christos Mandas convocato in Nazionale. Dopo aver esordito lo scorso 11 giugno contro Malta, il portiere della Lazio torna di nuovo a difendere i pali della Grecia, questa volta però contro Finlandia e Irlanda. In attesa di un posto da titolare, Christos Mandas è pronto a giocarsi le sue carte in Nazionale.