Lazio, mercato in uscita: esubero da piazzare

I biancocelesti pensano anche al mercato in uscita. Ecco le possibili destinazioni per Vavro

Uno dei più grandi flop del mercato della Lazio è sicuramente il classe 1996, Denis Vavro. Arrivato nella Capitale un anno e mezzo fa per 10,5 milioni di euro, lo slovacco non ha mai inciso del tutto. A Simone Inzaghi non piace il giocatore e questo alimenta le possibilità di vederlo lontano dalla Lazio. Come riferito da lalaziosiamonoi, nelle scorse settimane sono stati fatti dei sondaggi da alcuni club italiani, tedeschi, inglesi e francesi. In Serie A si è mosso il Bologna, con Sinisa Mihajlovic che sta cercando ancora un difensore. Non è da escludere il ritorno al Copenaghen. Una cosa è certa: Vavro è fuori dal progetto Lazio.