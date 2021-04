Lazio-Milan 3-0

Il Milan cade all’Olimpico dove trova una Lazio ben organizzata che non lascia nulla al caso. I biancocelesti vanno subito in vantaggio, appena due minuti dopo il fischio d’inizio dell’arbitro. Al minuto 2 è Correa a mettere la palla in rete. Nella ripresa, al 51′, ancora Correa in gol. La formazione gestisce bene il vantaggio contro i rossoneri spenti e con poche idee. Immobile mette il suo sigillo alla partita all’87’. Lazio batte Milan 3-0 e si piazza al sesto posto, superando la Roma. Il Milan dal secondo posto scivola in quinta posizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Lazio-Milan, Pioli: “Sono stati più bravi di noi”

Al termine del match Stefano Pioli analizza la sconfitta all’Olimpico di Roma: “Mi aspettavo di più dalla squadra, abbiamo le qualità tecniche e fisiche per fare meglio, dovevamo fare di più. Come spesso accade nelle grandi partite sono decisivi i particolari, loro sono stati più bravi di noi“. Sull’errore arbitrale, del contatto tra Leiva-Calhanoglu: “Non vedo come non possa essere fallo, non si può non fischiare. Impossibile non sia evidente che Leiva tocchi Calhanoglu, è andato anche a rivederlo”.

Pioli continua: “Abbiamo messo la Lazio nella zona che predilige, aspettare e ripartire con qualità: invece devi avere la bravura di non prendere gol o andare in vantaggio. Chiaro che col 2-0 il match è poi cambiato. Non è stata una partita pessima ma dobbiamo riprenderci subito“. L’allenatore del Milan sull’obiettivo stagionale: “La rincorsa Champions ora si complica molto, ora dobbiamo dimostrare che siamo forti come credo siamo. Le ultime due sconfitte hanno interrotto il nostro percorso ma siamo ancora lì, lottiamo con grandi squadre e dobbiamo dimostrare di esserlo pure noi. I ragazzi sono intelligenti e hanno carattere, mi aspetto subito una reazione importante”