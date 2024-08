Esordio dal 1′ per Dia nella Lazio. Fonseca si affida a Fofana in mezzo al campo, accanto a Reijnders. Panchina per Leão e Theo Hernandez, non in grande condizione nella gara di Parma; c’è Pulisic. Okafor titolare in avanti. In difesa parte Terracciano.

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. All. Fonseca.