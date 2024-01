Lazio-Napoli, le ultimissime dall’Olimpico | Le formazioni

Lazio in campo con il 4-3-3. Linea difensiva a quattro per Sarri con Gila e Romagnoli al centro, sostenuti da Lazzari e Marusic sulle fasce. In mezzo al campo Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, alle spalle del tridente offensivo composto da Isaksen e Felipe Anderson ai lati della punta, Castellanos. In porta: Provedel.

Emergenza in attacco per il Napoli con le assenze di Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa, di Kvaratskhelia e Simeone, entrambi fuori per squalifica. Mazzarri reinventa il reparto offensivo schierando Politano a supporto di Raspadori. Problema anche a centrocampo: out Cajuste, anch’egli per squalifica, dentro Demme con Lobotka e Gaetano. Sulle fasce Di Lorenzo, a destra, e Mazzocchi, a sinistra. Difesa a tre con Østigård, Rrahmani e Juan Jesus. Tra i pali c’è ancora Gollini.

Le probabili formazioni di Lazio Napoli:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Gaetano, Mazzocchi; Politano; Raspadori. All. Mazzarri.