Quarti di finale Uefa Conference League, 2021-2022

Bodo/Glimt – Roma 2-1

Roma – Bodo/Glimt 4-0.

Non dovrebbero esserci grossi problemi per la formazione di Baroni, anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo e soprattutto nel caso dei norvegesi, che sono stati fermi e il campionato riprende a fine marzo. Inoltre il campo dello stadio potrebbe rivelarsi poco adatto per i capitolini: campo sintetico a nord del circolo polare artico.