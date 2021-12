Lazio news, rottura con Sarri: l’addio è vicino

A giugno potrebbe lasciare la Lazio

Nonostante la rotonda e convincente vittoria contro il Genoa, per la Lazio non è il migliore dei momenti. Tra il caso Acerbi (rientrato, a quanto pare) e la strigliata di Lotito alla cena di Natale, sono infatti venute alla luce alcune crepe che potrebbero incrinare l’armonia dello spogliatoio. Un altro caso è quello che riguarda Milinkovic Savic e il suo rapporto con Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE

Lazio Genoa, risultato, tabellino e highlights

Calciomercato Lazio, Sarri chiede rinforzi: ecco i nomi

Come riporta nella sua edizione odierna Il Messaggero, infatti, i rapporti tra i due sarebbero ai minimi storici con il tecnico che potrebbe decidere di escluderlo dai titolari nelle prossime partite per il suo comportamento arrogante. Ecco che quindi a giugno potrebbe essere l’ora dell’addio per il serbo: dopo 7 stagioni alla Lazio questa potrebbe essere l’ultima di Milinkovic Savic in biancoceleste.