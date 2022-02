Lazio news, Sarri potrebbe ritrovare il titolare in vista della Fiorentina

Pedro è sulla via del recupero

Si torna, finalmente, a parlare di calcio giocato anche in casa Lazio. Dopo un finale di mercato che ha lasciato scontenti tifosi e allenatore, con la cessione di Muriqi e l’arrivo di Jovane Cabral, la testa è ora in direzione della trasferta di Firenze dove i biancocelesti affronteranno una Fiorentina orfana di Vlahovic, ma con Piatek e Arthur Cabral nel motore.

Maurizio Sarri oggi ha ricevuto una bella notizia: dopo la visita in clinica, infatti, Pedro ha potuto effettuare, almeno parzialmente, l’allenamento col gruppo. Lo spagnolo sarà quindi disponibile per la prossima partita, anche se non sarà al 100%. Discorso diverso, invece, per Francesco Acerbi: il centrale è fermo ormai dal 6 gennaio (si fece male contro l’Empoli) e mancherà ancora per via dello stiramento che riportò in quell’occasione. Per lui si punta al rientro contro il Bologna in campionato o contro il Porto, in Europa League.